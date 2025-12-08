ناجي حكمًا لمباراة الزمالك و كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالنسخة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

حيث يواجه فاركو المقاولون العرب على ملعب حرس الحدود في المكس وينطلق اللقاء في تمام الخامسة، بينما يستضيف ملعب السلام لقاء بيراميدز والبنك الأهلي في الثامنة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الزمالك على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك: الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة)، يعاونه كلاً من، أحمد بكر ومحمد أبو رحاب، أحمد ناصر (حكماً رابعا)، محمد علي الشناوي ومحمد أيمن (حكام ال VAR).

فاركو × المقاولون العرب: عبد الحكيم ناصر (حكماً للساحة)، يعاونه الدولي يوسف البساطي وعمران فريج، أحمد حمدي (حكماً رابعاً)، وليد ناجي وشريف عبد الله (حكام ال VAR ).

بيراميدز × البنك الأهلي: وائل فرحان (حكماً للساحة)، يعاونه هشان ربيع ومحمد مجدي الشيخ، هيثم الشريف (حكماً رابعاً) ، أحمد جابر وحسني سلطان ( حكام ال VAR).