أسطول جديد لكسر حصار غزة يبدأ الإبحار في أبريل المقبل

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، يوم الاثنين، عن أسطول سفن جديد يبدأ الإبحار نحو القطاع الفلسطيني في أبريل القادم.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن اجتماع تحالف أسطول الحرية في العاصمة الإيرلندية دبلن يستمر اليوم، بحضور ممثلي منظمات كسر الحصار من أنحاء العالم، للتخطيط لفعاليات تضامنية عالمية.

وأضافت اللجنة أن التحضيرات تسير على قدم وساق لتجهيز عدد كبير من السفن للإبحار إلى غزة، ابتداء من أبريل القادم.

وأكدت أن الأسطول سيبحر «في تحرك تضامني دولي سلمي ضد الحصار وضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وجرائمه المستمرة بحق أهل غزة وعموم فلسطين».

وشددت على أن «التضامن العالمي مع غزة وكل فلسطين مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى».

وفي أكتوبر الماضي، هاجم جيش الاحتلال عشرات السفن التابعة لـ«أسطول الحرية» في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واستولى عليها.

واعتقل الاحتلال على متن السفن مئات الناشطين من جنسيات عديدة، وأفرجت عنهم لاحقًا، وكشفوا عن تعرضهم لـ«تعذيب» أثناء احتجازهم.