الصين تطور جيلا جديدا من القنابل النووية

أفادت تقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية، بأن الصين تُطوّر جيلاً جديداً من الأسلحة النووية، وقد أجرت على الأقل تجربة تفجيرية سرية واحدة في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة سي ان ان، فإن الهدف من هذه التجربة، بحسب مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية، هو تعزيز خطة واسعة النطاق لجعل الترسانة النووية الصينية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

أُجري الاختبار السري المذكور في يونيو 2020 في منشأة لوب نور شمال غرب الصين، في انتهاكٍ لقرار وقف التجارب النووية الذي أعلنته بكين عام 1996.

وقد دفعت الأدلة التي جُمعت بعد الحادث المسئولين الأمريكيين إلى استنتاج أن الاختبار نابعٌ من رغبة الصين في تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية.

وتشمل هذه الجهود، من بين أمور أخرى، تطوير أنظمة قادرة على حمل رؤوس حربية نووية مصغرة متعددة على صاروخ واحد.

أشارت المصادر التي استشهدت بها شبكة سي ان ان إلى أن الصين على الأرجح تعمل على تطوير أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة، وهي قدرة لم يسبق لها إنتاجها.

ويمكن استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف قريبة، بما في ذلك في سيناريوهات قد تضطر فيها بكين للرد على هجوم أمريكي محتمل على تايوان.

ويثير هذا التقييم الاستخباراتي جدلاً في أوساط الاستخبارات حول ما إذا كان هناك تحول في الاستراتيجية النووية الصينية ، التي لطالما دعت إلى سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية.

يذكر أن استثمار الصين الضخم في ترسانتها النووية يُقرّبها من مكانة الولايات المتحدة وروسيا. ويعتقد مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى أن مخاوف الصين من هجوم أمريكي مفاجئ من شأنه أن يُشلّ قواتها، إلى جانب الشكوك حول موثوقية أنظمة أسلحتها القديمة، هي الدوافع الرئيسية وراء تسريع جهود التحديث.

يأتي كشف وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل تجربة عام 2020 في خضم محاولات إدارة ترامب للضغط على الصين للانضمام إلى اتفاقية جديدة للحد من التسلح . ورداً على هذا النشر، نفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن هذه الادعاءات، مصرحاً لشبكة سي ان ان بأنها "تلاعب سياسي يهدف إلى التهرب من مسؤولية الولايات المتحدة عن نزع السلاح النووي".

وأضاف أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى خلق ذريعة لواشنطن لاستئناف تجاربها النووية.