منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة سيئ جدا ويعتبر بيئة خصبة لانتقال الأمراض

قالت المديرة الإقليمية لدول شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية حنان بلخي، إن الوضع في غزة سيئ جداً ما يمثل «بيئة خصبة» لانتقال الأمراض، مشيرة إلى أن المنظمة نجحت في مساعدة 7 آلاف شخص للخروج وتلقي العلاج خارج القطاع، من إجمالي 15 ألف شخص يستحقون الرعاية الصحية.

وأضافت في تصريحات لقناة «CNBC عربية»، على هامش حضورها النسخة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، أن مصر والإمارات وقطر والأردن من أبرز الدول التي استقبلت المرضى والمصابين الذين تم إخراجهم من القطاع.

ونوهت بأن احتياجات المنظمة الآنية تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، لتوفير الحاجيات اللازمة غزة، مضيفةً أن الوضع في السودان سيئ مع انتشار العديد من الأوبئة، ومواجهة صعوبات كبيرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية في السودان.

وفي ذات السياق، ذكرت المديرة الإقليمية لدول شرق المتوسط في الصحة العالمية، أن المنظمة تستهدف دفع الدول لرفع إجمالي إنفاقها على خدمات الرعاية الصحية إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهة أن الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية في العديد من الدول لا يتجاوز 1.3%.

وأشارت إلى أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية، قلص دعم المؤسسة بما يتراوح بين 25% و30%.

وأوضحت أن المنظمة تحتاج لنحو 100 مليون دولار لإعادة فتح العيادات في منطقة شرق المتوسط بسبب تقلص الدعم، مؤكدة أن المنظمة تحتاج إلى 30 مليون دولار لتعزيز خدماتها في غزة، وذلك بشكل آني.