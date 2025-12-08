إيران: رحلة ثانية تقل 55 إيرانيا من المرحّلين تغادر أمريكا

غادرت طائرة ثانية تقل مجموعة من الإيرانيين المرحّلين من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته مصادر رسمية في طهران، في ظل سعي السلطات الأمريكية لإعادة مئات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم.

تأتي عمليات الترحيل في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا، بعد القصف الأمريكي لمواقع نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وإسرائيل في يونيو الماضي.

وأبدى نشطاء في الخارج مخاوفهم بشأن مصير المرحّلين عقب عودتهم إلى إيران، التي تواصل حكومتها الدينية قمع المفكرين وتنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة منذ عقود.

وذكرت وكالة "ميزان"، المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن مسئول وزارة الخارجية مجتبى شاستي كريمي، أكد ترحيل 55 إيرانيا، مشيرا إلى أنهم أبدوا رغبتهم في العودة في ظل استمرار السياسة الأمريكية "المعادية للهجرة والتمييزية ضد الأجانب وخاصة الإيرانيين"، بحسب تعبيره.