بوتين: الحرب في أوكرانيا ستنتهي عند تحقيق أهداف روسيا

- الرئيس الروسي قال إن ترامب يبحث عن توافق في أوكرانيا لكن تحقيق ذلك ليس سهلا



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب الجارية مع أوكرانيا ستنتهي عندما تحقق بلاده الأهداف التي وضعتها قبل اندلاعها.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" قبيل زيارته الرسمية للهند، والتي بدأها الخميس.

وأشار بوتين، إلى أن لقائه الأخير مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، كان "مفيدا للغاية"، مضيفا أن الاجتماع استمر لساعات وتم خلاله مناقشة كل بنود خطة السلام الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا.

وفي 2 ديسمبر الجاري، التقى بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو؛ لمناقشة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول البنود التي قد ترفضها روسيا، قال بوتين: "هناك مثل هذه النقاط، ناقشناها، لكن الأمر معقد".

وأضاف: "ذكرنا أن بعض البنود لا يمكن قبولها، ولكن يمكن التشاور حولها، وهكذا سارت المفاوضات"، موضحا أن القول بما يناسب روسيا أو ما يمكن الاتفاق عليه "ما زال مبكرا، لأن ذلك قد يعرقل مسار العمل".

وأكد بوتين، أن ترامب يسعى إلى تحقيق توافق في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك ليس سهلاً، لافتا إلى أن واشنطن تنتهج هذا النهج أيضا بدافع مصالح سياسية واقتصادية.

وقال الرئيس الروسي، إن بلاده لا تفكر في العودة إلى مجموعة الدول الثماني (G8)، معتبرا أن "مكانة مجموعة الدول السبع (G7) في الاقتصاد العالمي تواصل الانكماش".

وجدد بوتين وصف العمليات العسكرية الروسية بأنها ليست بداية الحرب، بل محاولة لإنهائها، مؤكدا أن القتال سيتوقف بمجرد تحقيق الأهداف المحددة قبل اندلاع الحرب.