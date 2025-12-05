ضبط 6 أشخاص بحوزتهم بطاقات مواطنين وكروت دعاية ومبالغ مالية لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين بقنا وقوص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم بطاقات مواطنين وكروت دعاية ومبالغ مالية لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين باتتخابات مجلس النواب بقنا وقوص.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة قنا من ضبط (شخص) بمحيط الدائرة وبحوزته مبلغ مالى وعدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة قسم شرطة قوص بقنا (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن توزيع بعض الأشخاص "يستقلون سيارة ميكروباص " بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا مبالغ مالية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص المنشور أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور ومستقليها (3 أشخاص"مرتكبى الواقعة")، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثرت على نتيجتها، ليعاد فيها التصويت بين جميع المرشحين من جديد والبالغ عددهم 446 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 41 مقعدا.

كما جرت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم نجت من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضا.