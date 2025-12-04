أعلن الإعلامي محمد علي خير، انطلاق الحلقة الأولى من برنامج "المصري أفندي" في الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 7 ديسمبر، على قناة الشمس 2.

وقال "خير" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "لو الساعة 8 مساء الأحد القادم، كان وقتك فاضي، أدعوك لمشاهدة الحلقة الأولى من برنامجي (المصري أفندي) على قناة الشمس 2".

وأكد "خير" لجمهوره عن الانطلاقة الجديدة: "مفيش انفرادات ولا فقرات واو، بس أوعدك بحاجتين، الأولى؛ مش هضيع لك وقتك في كلام فاضي، والثانية إني هحترم عقلك ياصديقي"، مؤكدا أن "ده اتفاقي مع حضرتك وحضرتها من أول حلقة للبرنامج من 10 سنوات".

رحلة محمد علي خير، مع برنامج "المصري أفندي" بدأت عبر شاشة قناة القاهرة والناس، قبل أن يعلن نهاية التجربة في نوفمبر 2020، وينتقل بعد ذلك إلى قناة المحور، والتي استمرت حتى ديسمبر 2023.

وعقب انتهاء التجربة الثانية لبرنامج "المصري أفندي" الذي ارتبط به اسم محمد علي خير، وأصبح لقبا له، خاض تجربة أخرى على شاشة cbc تحمل اسم "باختصار"، لكنها لم تستمر طويلا، ليعلن في فبراير 2025 انتهاء تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويبدأ تقديم برنامج جديد عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "الملخص".