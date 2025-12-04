تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لفحص واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر وقوع مشاجرة أمام اللجنة رقم 33 بقرية سنرو البحرية التابعة لمركز أبشواي في الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة.

أوضح مصدر أمني أنه، وفقا لما ظهر في المقطع المتداول، نشبت مشادات كلامية بين عدد من المواطنين بمحيط اللجنة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة محدودة، ما أدى إلى حالة من الارتباك المؤقت أمام بوابة اللجنة، قبل تدخل عدد من الأهالي لفض التجمع واحتواء الموقف.

أكدت الأجهزة المعنية أن قوات التأمين تعاملت مع الموقف فورا ونجحت في إعادة الهدوء والانضباط بمحيط اللجنة، مع استمرار تنظيم حركة دخول وخروج الناخبين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية دون تأثر بالواقعة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لفحص هوية أطراف المشاجرة والوقوف على أسبابها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع التأكيد على عدم وقوع تأثيرات سلبية على سير التصويت أو سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط جميع لجان مركز أبشواي ولجان الدائرة الرابعة ضمن خطة تأمين الانتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها تعطيل العملية الانتخابية أو الإخلال بالنظام العام.