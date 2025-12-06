اليويفا يقلص عقوبة لويس دياز بعد استئناف بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وافق على الاستئناف الذي تقدم به نادي بايرن ميونخ بشأن العقوبة الموقعة على جناحه لويس دياز، إثر طرده في مواجهة باريس سان جيرمان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورت” ألمانيا، فقد قررت لجنة الانضباط في اليويفا تخفيض عقوبة دياز من الإيقاف لثلاث مباريات إلى مباراتين فقط، بعد مراجعة اللقطة والدفوع التي قدمها النادي البافاري في طلبه الرسمي.

وكان دياز قد تعرض للطرد عقب تدخل قوي على المغربي أشرف حكيمي، أدى إلى إصابة اللاعب في كاحل القدم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام بعد المباراة.

يذكر أن بايرن ميونخ نجح في تحقيق فوز ثمين على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليعزز موقعه في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.