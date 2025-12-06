سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم السبت، مواعيد مباريات منتخبنا الوطني الأول بقيادة حسام حسن، في بطولة كأس العالم 2026.

وتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: "بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتشارك مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، حيث ينتظر أن يشهد مونديال 2026 مباريات قوية ومنافسة حامية، فيما تقام المباراة الافتتاحية في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة المنتخب المكسيكي مع جنوب إفريقيا، بعد أن جاءت المكسيك في التصنيف الأول للقرعة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

1- مصر أمام بليجكا.. يوم 15 يونيو في الثالثة عصرا بتوقيت أمريكا في مدينة سياتل، والواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

2- مصر أمام نيوزيلندا.. يوم 21 يونيو في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة فانكوفر في كندا، الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.

3- مصر أمام إيران.. يوم 26 يونيو في الحادية عشر مساءً بتوقيت سياتل، والساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.