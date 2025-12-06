 الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 7:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا

راولبندي - (د ب أ)
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 7:32 م

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن تسعة مسلحين ينتمون إلى جماعة تصفها باكستان بأنها شبكة تخريبية مدعومة من الهند قُتلوا في عمليتين أمنيتين منفصلتين استندتا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي تانك ولاكي مروت بإقليم خيبر باختونخوا.

ووفق البيان، نفذت العمليتان في 5 ديسمبر 2025 عقب ورود معلومات عن وجود عناصر مسلحة في المنطقتين، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال الجيش، إنه في العملية الأولى في منطقة تانك، اشتبكت القوات مع المسلحين بعد رصد موقعهم، وأسفر تبادل كثيف لإطلاق النار عن مقتل سبعة منهم.

وفي العملية الثانية في لاكي مروت، تمكنت القوات من تصفية اثنين آخرين خلال اشتباك مماثل.

وأضاف البيان، أن القوات صادرت أسلحة وذخائر من المسلحين الذين قتلوا، مشيرا إلى أنهم متورطون في هجمات إرهابية متعددة استهدفت قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى عمليات قتل طالت مدنيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك