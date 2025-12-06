الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن تسعة مسلحين ينتمون إلى جماعة تصفها باكستان بأنها شبكة تخريبية مدعومة من الهند قُتلوا في عمليتين أمنيتين منفصلتين استندتا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي تانك ولاكي مروت بإقليم خيبر باختونخوا.

ووفق البيان، نفذت العمليتان في 5 ديسمبر 2025 عقب ورود معلومات عن وجود عناصر مسلحة في المنطقتين، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال الجيش، إنه في العملية الأولى في منطقة تانك، اشتبكت القوات مع المسلحين بعد رصد موقعهم، وأسفر تبادل كثيف لإطلاق النار عن مقتل سبعة منهم.

وفي العملية الثانية في لاكي مروت، تمكنت القوات من تصفية اثنين آخرين خلال اشتباك مماثل.

وأضاف البيان، أن القوات صادرت أسلحة وذخائر من المسلحين الذين قتلوا، مشيرا إلى أنهم متورطون في هجمات إرهابية متعددة استهدفت قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى عمليات قتل طالت مدنيين.