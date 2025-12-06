تعادل محبط يبعد تشيلسي عن المراكز الثلاثة الأولى في البريميرليج

سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ بورنموث المباراة بضغط هجومي مكثف، ونجح في هز الشباك مبكرًا عبر الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة السادسة، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بداعي المخالفة. بعدها تبادل الفريقان السيطرة، وسط تألق دفاعي من الجانبين وظهور مميز لحارسي المرمى، ليحافظ الطرفان على شباكهما حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة متراجعًا للمركز الرابع، بعد استفادة أستون فيلا من فوزه على أرسنال للانفراد بالمركز الثالث. في المقابل، وصل بورنموث إلى النقطة 20 في المركز الثالث عشر، ليشتعل ترتيب البريميرليج بفارق خمس نقاط فقط بين الرابع والثالث عشر.