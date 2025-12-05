صحة غزة تذكر العالم بقضية الطبيب حسام أبو صفية وتناشد إنقاذه من سجون إسرائيل

ذكّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، دول العالم بقضية الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لاعتقال إسرائيل له، مناشدة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.

واعتقل أبو صفية، في 27 ديسمبر 2024، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، حيث اعتقل أبو صفية تحت تهديد السلاح.

وفي أكتوبر الماضي، قالت منظمة "العفو الدولية"، نقلا عن محامية زارت أبو صفية، ومحتجزين آخرين، إنه "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، عبر منصة "تلغرام"، اليوم: "نوجّه نداء لدول العالم للإفراج عن أبو صفية، والكشف عن مصيره وتوفير الحماية له، وفق القوانين الدولية".

وشدد البرش، على أن "الطبيب ليس هدفا، وهو حصانة إنسانية قبل أن يكون مهنة، ومن يختطف الأطباء إنما يختطف روح العدالة نفسها".

وأضاف أن أبو صفية، "لم يُحتجز لأنه حمل سلاحا أو اعتدى على أحد، بل لأنه مارس مهنته الإنسانية وحمل سماعته وقلبه الرحيم وأسند حياة الناس حين تخلى العالم عنهم".

وأشار البرش، إلى أن أبو صفية، عرفته المستشفيات وغرف العمليات في غزة، وكان إلى جانب الجرحى خلال العدوان الإسرائيلي، قبل أن يتم اعتقاله ومنعه من رؤية أسرته، وحرمان شعبه من دوره الطبي الذي كان يساهم في إنقاذ الأرواح.

وتابع: "هذا الطبيب الذي عرفته أروقة المستشفيات، وشهدت له غرف العمليات، ووقف بجوار جرحى غزة حين كان الموت يحاصرهم من كل اتجاه، تختطفه قوةٌ لا تعرف معنى الإنسانية، وتمنع عنه نور الشمس ودفء أسرته، وتمنع شعبه من يده التي كانت تداوي وتواسي وتنقذ".

وطالب البرش، بمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ"جرائم خطف الأطباء والمسعفين وتعذيبهم".

ودعا لتحرك المؤسسات الدولية والحقوقية لحماية الطواقم الطبية في القطاع والإفراج عن أبو صفية.

وخلال حرب الإبادة في غزة، التي دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1620 من الكوادر الصحية، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 360 طبيبا وممرضا ومسعفا، وفق البرش، في منشورات سابقة له.

وبدعم أمريكي، خلفت الحرب منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء.

وتخرق إسرائيل الاتفاق يوميا ما أدى إلى قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، كما تمنع إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون إنسان في أوضاع كارثية غير إنسانية.