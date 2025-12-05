السفارة الأمريكية بتونس تعلن تقليص نشاطها ابتداء من 8 ديسمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، الجمعة، أنها ستقلص نشاطها ابتداء من 8 ديسمبر الجاري، بسبب تأثير التغييرات التي طرأت على قانون الشغل في البلاد.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إنها "ستحد من أعمالها ابتداء من يوم 8 ديسمبر تبعا للأثر الناجم عن تغيرات طرأت على قانون الشغل التونسي".

وأضافت أنه جراء ذلك "سيتم إعادة جدولة جميع خدمات التأشيرات وكذلك الخدمات الاعتيادية للمواطنين الأمريكيين بمجرد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".

وأوضحت أن "خدمات الطوارئ ستظل متاحة للمواطنين الأمريكيين".

يأتي هذا التطور بعد دخول قانون "تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة" في تونس حيز التنفيذ في مايو الماضي، إثر نشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق البرلمان عليه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر التصديق على القانون "خطوة أولى نحو حلول جذرية لبقية القطاعات".

وبدخول القانون حيز التنفيذ، بات محظورا على المؤسسات وأصحاب الأعمال في البلاد تشغيل العمال عبر شركات وسيطة "المعروفة بالمناولة".

كما أصبح مطلوبا منهم منح العمال عقود عمل دائمة "غير محددة المدة"، ولا يُسمح لهم باستخدام العقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية ومحددة بالقانون.