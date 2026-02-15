انتقد أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، أداء كامويش، مهاجم القلعة الحمراء، خلال مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن أداء الفريق بشكل عام لم يكن مرضيًا.

وقال كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي أضاع فرصتين سهرتين كان بالإمكان حسم المباراة من خلالهما مبكرًا. أما فرصة كامويش فكانت سهلة، لكنه ارتقى لها أكثر من اللازم، وكان يحتاج فقط لتوجيه الكرة. كنا نتوقع منه أن يظهر إمكاناته، لكنه حتى الآن لم يقدم أي إضافات ملموسة".

وأضاف: "هناك علامات استفهام حول كامويش، فطوال تواجده في المباراة لم يشكل أي خطورة على مرمى الجيش الملكي، وهذا يعكس غياب القناعة لدى الجهاز الفني في الاعتماد عليه".

وتابع: "مروان عثمان لاعب جيد، وقد قدم أداءً مميزًا مع سيراميكا، لكنه مع الأهلي لا يحصل على الدعم الكافي من المجموعة، رغم اجتهاده، وأشعر أنه مظلوم، لكنه يمتلك إمكانات قوية".

وأشار إلى ترتيب مهاجمي الأهلي حسب تقييمه: "مروان عثمان في المقدمة، يليه محمد شريف، ثم كامويش".

وأوضح كشري: "تقييمي لأداء الأهلي في مباراة اليوم غير جيد، الفريق فشل في إيجاد الحلول، واللاعبون كانوا متوترين للغاية، وهناك الكثير من الحديث في الملعب، وهذا ليس طابع لاعبي الأهلي المعتاد. يبدو أن اللاعبين تأثروا بالتوتر بين مصر والمغرب في كرة القدم مؤخرًا".

وأكمل: "واجهنا فريقًا يلعب بتحفظ دفاعي، ولم نتمكن من خلق الحلول، كما أن حسين الشحات لم يحصل على الفرص الكافية، وتوظيفه داخل الملعب لم يكن موفقًا".

وختم قائلاً: "الأرقام هي اللغة الحقيقية في كرة القدم. محمد صلاح نجم عالمي بالأرقام، حتى لو لم يكن في أفضل مستوياته، فاللاعب يجب أن تتحول مساهماته إلى أرقام واضحة".