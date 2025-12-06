بلغاريا تسعى لإنقاذ ناقلة خاضعة للعقوبات استهدفتها زوارق مسيرة أوكرانية

قالت وزارة النقل البلغارية، إن السلطات البحرية وشرطة الحدود والقوات البحرية البلغارية تجري عملية إنقاذ لسفينة دخلت المياه الإقليمية للبلاد يوم الجمعة، لكن العملية توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية.

والسفينة المعنية هي ناقلة النفط كايروس الخاضعة للعقوبات، والتي تعرضت لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية قبل أيام في المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية، وجرى إنقاذ طاقمها بعد اشتعال النيران فيها، وفق وكالة رويترز.

وكان مسئول من جهاز الأمن الأوكراني قد قال، إن زوارق مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود خلال توجههما إلى ميناء روسي لتحميلهما بنفط مخصص للأسواق الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه كييف زيادة الضغط على قطاع النفط الضخم في روسيا.

وأوضحت وزارة النقل التركية، أنَّ الناقلة تعرضت لانفجار واشتعلت فيها النيران بينما كانت في طريقها من مصر إلى روسيا.

ورصدتها خدمات المراقبة البحرية في وقت سابق الجمعة، لكنها لم تستجب لنداءات الاتصال. وعلى إثر الاتصالات التي أجريت مع السفن المارة ومركز التنسيق البحري في أنقرة، أكدت الوزارة وجود 10 أشخاص على متنها، أرسلوا في وقت لاحق طلبا بالإجلاء .

وجرى إرسال شرطة الحدود وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية للمساعدة، لكن السفينة رست على بعد ميل بحري شرق قرية أهتوبول السياحية وتوقفت عن الحركة. وظلت تحت المراقبة المستمرة بسبب الرياح القوية.

وقالت وزارة النقل البلغارية، إن فريق شرطة الحدود المتخصص مستعد للإبحار إلى السفينة، فيما استعدت طائرتان للانضمام إلى العملية بمجرد استقرار الطقس.

وأبلغت ناقلة أخرى ترفع العلم الروسي ومحملة بزيت دوار الشمس عن تعرضها لهجوم قبالة السواحل التركية يوم الثلاثاء، لكن طاقمها المكون من 13 فردا لم يصب بأذى.

وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأربعاء، بأنّ الهجمات "المرعبة" على الناقلات المرتبطة بروسيا في البحر الأسود تهدد سلامة الجميع في المنطقة، وتظهر أن نطاق الحرب في أوكرانيا يتسع.