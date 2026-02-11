ترامب يعرب عن أمله أن يكون الإيرانيون أكثر عقلانية ومسئولية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصر خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض على مواصلة المفاوضات مع إيران، فيما تدفع واشنطن نحو توقيع صفقة نووية مع طهران.

وقال ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال: "لقد كان اجتماعا جيدا جدا، تتواصل العلاقات الهائلة بين بلدينا".

وأضاف:" لم يتم التوصل إلى شئ محدد باستثناء الإصرار على استمرار المباحثات مع إيران لرؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة أم لا".

وكتب ترامب: "إذا كان هذا ممكنا، سأبلغ رئيس الوزراء أن هذه ستكون الأولوية. إذا لم يكن الأمر كذلك، علينا فقط أن نرى ماذا ستكون النتيجة".

وتابع: "في المرة الأخيرة، قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم التوصل إلى اتفاق"، وتعرضت لضربات أمريكية.

وكتب ترامب: "آمل هذه المرة أن يكونوا أكثر عقلانية ومسئولية".

وتأتي زيارة نتنياهو، التي تجمعه للمرة السابعة في لقاء مع ترامب خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، في وقت تبدي فيه كل من طهران وواشنطن تفاؤلا حذرا بعد إجراء محادثات غير مباشرة في عُمان الجمعة الماضي حول كيفية استئناف المفاوضات مجددا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، في مقابلة مع لاري كودلو على شبكة "فوكس بيزنس"، أمس: "سنرى ما سوف يحدث. أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا ذلك. جردناهم من قدراتهم النووية في المرة السابقة، وسنرى ما إذا كنا سنجردهم من المزيد هذه المرة".

وأضاف الرئيس: "يجب أن يكون اتفاق جيد. لا أسلحة نووية، ولا صواريخ".