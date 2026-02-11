 القوات الأمريكية تخلي قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 10:52 م القاهرة
القوات الأمريكية تخلي قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 10:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 10:40 م

أخلت القوات الأمريكية قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.

وكشفت مصادر في محافظة حمص، أن "القوات الأمريكية أخلت اليوم الأربعاء قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

وأكدت المصادر- لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ)، أن"خروج القوات الأمريكية من قاعدة التنف يأتي بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي وأصبحت شريكاً فاعلاً ، والقيام بعمليات نوعية وإلقاء القبض على قيادات بارزة في تنظيم داعش في العاصمة دمشق وريفها ودرعا وحلب".

وأضافت "أن القوات الأمريكية التي وجدت في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بدأت بإخلاء تلك القواعد في محافظة دير الزور والحسكة وأخر تلك القواعد التي أخلتها القوات الامريكية قاعدة الشدادي في محافظة الحسكة أمس الأول الاثنين".

وتعتبر قاعدة التنف الأمريكية واحدة من أبرز القواعد الأمريكية ووجدت في ريف حمص الشرقي لقطع الطريق بين الحدود السورية العراقية والعاصمة دمشق.

كما يوجد قرب القاعدة الأمريكية والتي تعرف بمنطقة 55 موقعا لجيش سوريا الحرة والذي يعرف بالمغاوير وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى وجود مخيم الركبان للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.

وتعرضت القاعدة قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8ديسمبر 2024 لهجوم عدة مرات بالمسيرات، والتي أعلنت فصائل عراقية مسئوليتها عن الهجوم.

