تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 5 قرارات لصالح فلسطين بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" 3 سنوات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، حصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين، على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 عن التصويت.

فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة الأونروا، والذي يتضمن تمديد ولايتها ثلاث سنوات، على أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل (وبالتالي أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة) وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقدم خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

في السياق، أيدت 157 دولة القرار الثالث الخاص بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها، واعترضت عليه 10 دول، وامتنعت 9 عن التصويت، وفق "وفا".

وفيما يتعلق بالقرار الرابع بشأن أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، فقد حظي بتأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتنعت 64 دولة عن التصويت.

كما حصل القرار الخامس بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعتراض 13، وامتنعت 17 دولة عن التصويت.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.

ويأتي اعتماد القرارات بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 وانتهت بوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، مخلفة أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن شهدت الضفة الغربية، تصعيدا إسرائيليا أسفرت فيه اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا، منذ بدء حرب الإبادة في غزة.