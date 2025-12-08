سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 775 شخصا من ولايتي جنوب وشمال كردفان جنوبي السودان خلال يوم واحد "بسبب تفاقم انعدام الأمن"، مع تصاعد انتهاكات "قوات الدعم السريع".

وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن فرقها الميدانية قدرت نزوح 650 شخصا من قرية عمران بمحافظة الرهد بولاية شمال كردفان، السبت "نتيجة لتفاقم انعدام الأمن".

وأشار البيان إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة في انحاء المحافظة.

وفي بيان منفصل قالت المنظمة، إن فرقها قدرت "نزوح 150 شخصا من قرية "كيغا الخيل" بمحافظة كادوقلي جنوب كردفان يوم السبت 6 ديسمبر الجاري".

ولفت إلى أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة في ولاية جنوب كردفان وغرب كردفان.

والأحد، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح قرابة 450 شخصا (الجمعة) من مدينة كادوقلي، مع تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع.

فيما أعلن شيلدون ييت، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان (يونسيف)، في بيان، الجمعة، أنه "تأكد حدوث مجاعة في كادوقلي".

وتعاني كادوقلي من حصار تفرضه "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو منذ الشهور الأولى للحرب، وهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة.

ولا توجد إحصائيات عن عدد الأهالي في كادوقلي، لكنها شهدت موجات نزوح كبيرة على فترات إلى الأطراف والمناطق المحيطة.

ووفق تقديرات أممية، فرّ أكثر من 41 ألف شخص من العنف المتصاعد في ولايتي شمال كردفان وجنوب كردفان خلال الشهر الماضي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.