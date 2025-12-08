قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 29 ديسمبر الجاري، لمناقشة المراحل التالية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بيدروسيان في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحفيي، اليوم الاثنين: "سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وترمب سيلتقيان في ميامي.

وأحدث لقاء بين بنيامين نتنياهو و دونالد ترمب كان في 29 سبتمبر 2025 في البيت الأبيض بواشنطن.

وقال نتنياهو أمس الأحد، إن المرحلة الثانية من خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة أصبحت قريبة لكنه حذر من أن عدة قضايا رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل بما في ذلك ما إذا كان سيتم نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وصرح نتنياهو، الذي كان يتحدث للصحفيين، بأنه سيجري مناقشات مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نهاية الشهر الجاري بشأن كيفية ضمان تحقيق المرحلة الثانية من الخطة بحسب رويترز.

وقال مسئول رفيع في حركة حماس، الأحد، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وهو الجهاز المسئول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق، بحسب الوكالة.

وقال باسم نعيم لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يتواجد معظم قيادات الحركة: "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى.

وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بحقها في المقاومة، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.