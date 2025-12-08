على الرغم من مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات الفريق صباح الاثنين، إلا أنه لم يكن على متن الطائرة التي غادرت مطار جون لينون في ليفربول متجهة إلى ميلان لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية أن استبعاد صلاح جاء كمسألة اختيار فني من النادي، وليس لأسباب تأديبية، مع التأكيد على أن القرار يحظى بدعم المدير الفني آرني سلوت بالكامل.

ويُعد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول بعد توقيعه عقدًا جديدًا في نهاية الموسم الماضي، لكن تصريحاته الأخيرة تركت آثارًا كبيرة داخل أروقة النادي. فأي خطوة مخالفة كانت ستقوض سلطة سلوت في وقت يسعى فيه لإخراج الفريق من حالة الركود التي شهدت فوز ليفربول في أربع مباريات فقط من آخر 15 مواجهة.

ويزيد غياب صلاح من تعقيدات سلوت على أرض الملعب، لا سيما مع غياب مهاجمي الفريق كودي جاكبو وفيديريكو كييزا ولاعب الوسط واتارو إندو لأسباب بدنية.

ويعيش صلاح فترة حرجة بعد تصريحاته بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد، وهي ثالث مباراة متتالية يبدأ فيها خارج التشكيل الأساسي، بعدما فرّط الفريق في تقدمه بهدفين خلال اللقاء.

وفي المباراتين السابقتين، شارك صلاح كبديل في التعادل 1-1 أمام سندرلاند على ملعب أنفيلد، فيما ظل على الدكة في الفوز 2-0 على وست هام. وكانت آخر مباراة بدأها أساسيًا هي الخسارة 4-1 أمام آيندهوفن في دوري الأبطال، فيما سجّل آخر أهدافه في الفوز 2-0 على أستون فيلا في الأول من نوفمبر.

وسجّل صلاح هذا الموسم خمسة أهداف في 18 مباراة بالدوري ودوري الأبطال، ويملك 250 هدفًا في 420 مباراة مع ليفربول، وكان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيله 29 هدفًا. كما جدّد عقده مع النادي حتى 2026 في أبريل الماضي، ما يعكس استمرار دوره المحوري رغم الأزمات الحالية.