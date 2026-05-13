أعلن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ونادي نابولي الإيطالي نهاية مشوارهما بشكل رسمي، بعد اتفاق الطرفين على الانفصال بالتراضي.

وبحسب التقارير التي أوردتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن لوكاكو لن يخوض أي مباراة أخرى بقميص النادي الإيطالي، في وقت بدأ فيه التحضير للمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم المقبلة.

وتدور التكهنات حاليا حول وجهته القادمة، حيث يملك اللاعب عدة خيارات مطروحة، أبرزها الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي أو خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بينما يراقب ميلان موقفه تمهيدا لمحاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.