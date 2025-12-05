الدوحة ترعى اتفاقا لترسيخ الالتزام بالسلام بين كولومبيا وجماعة مسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، توقيع اتفاق لترسيخ الالتزام بالسلام بين حكومة كولومبيا وجماعة "إي جي سي" (الجيش الغايتاني الكولومبي المعلن ذاتيا)، بهدف دعم مسار نزع السلاح وبناء السلام في مناطق نشاط الجماعة.

أفاد بذلك بيان مشترك صادر عن مجموعة الدول الوسيطة، وهي قطر والنرويج وإسبانيا وسويسرا، عقب اختتام جولة من الوساطة استضافتها الدوحة بين الطرفين.

وقال البيان إن الحكومة الكولومبية وجماعة "إي جي سي" وقعتا "اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام"، مؤكدا أنه يعكس تسوية مسؤولة والالتزام بتخفيف الظروف القاسية على السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح.

واعتبر الوسطاء أن الاتفاق يمثل خطوة باتجاه نزع سلاح جماعة "إي جي سي" وبناء السلام في المنطقة، مشيدين بـ"التشارك البناء واستعداد التوصل إلى تسويات عبر الحوار".

وبحسب البيان، يهدف المسار التفاوضي إلى تحسين حياة المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، والأسر التي تعرضت للعنف، وتمكين الشباب من فرص أفضل، وضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، والمساهمة في منع تكرار النزاعات.

كما يوفر هذا المسار للطرفين طريقا نحو إنهاء النزاع المسلح وبناء السلام، وفق البيان.

وأقر الوسطاء بأن أمام الطرفين "تحديات يجب تجاوزها"، مؤكدين استمرار دورهم في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الثقة المتبادلة والعمل نحو تحقيق السلام المنشود.

وأوضح البيان أن تنفيذ الالتزامات الموقعة "سيتطلب شفافية وثقة وانضباطا مستمرا"، معربين عن الأمل في التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات والشركاء الدوليين لضمان نجاح المسار.

وسبق أن أعلنت قطر توسطها في عملية بناء السلام بين حكومة كولومبيا وجيش غايتانيستا الكولومبي المعلن ذاتيا، أو ما يطلق عليه "إي جي سي"، وذلك في "إطار التزام الدوحة الثابت بحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار على الصعيد الدولي".

واستضافت الدوحة جولة أولى من مفاوضات أجراها الطرفان بين 14 ـ 18 سبتمبر الماضي، واتفقا على عقد جولة أخرى بالدوحة، وفق إعلام قطري.

وتعتبر "إي جي سي" أكبر جماعة مسلحة غير شرعية في كولومبيا بعد اتفاقية السلام التاريخية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المنحلة عام 2016.

ويبلغ تعداد ما يعرف باسم جيش جايتانيستا الكولومبي نحو 7500 مقاتل، ويشكل أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الحكومة اليسارية في البلاد.

وسعى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو منذ انتخابه في 2022، إلى التفاوض على نزع السلاح وتسريح المقاتلين مع مختلف الجماعات المسلّحة.