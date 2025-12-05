الداخلية تكشف حقيقة التعدي على منزل بالأسلحة النارية في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض منزله لأعمال بلطجة وتهجم من آخر وأنجاله، وقطع التيار الكهربائي عن منزله، ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة محل سكنه بسوهاج، مع ظهور أحدهم في الفيديو حاملا سلاحا ناريا.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، كما أمكن تحديد صاحب الشكوى، وهو سائق يقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، ومتواجد حاليا خارج البلاد، وباستدعاء والده وسؤاله، نفى صحة ما ورد بالشكوى، موضحا أن نجله ادعى ذلك لظنه أن المشكو في حقهم تسببوا في انفصال والديه.

كما جرى تحديد ثلاثة من المشكو في حقهم، وهم عم الشاكي واثنان من أبنائه، وجميعهم مقيمون بالمركز ذاته، وقد أيدوا ما جاء بأقوال والد الشاكي.

وأسفرت الجهود بتاريخ 29 نوفمبر الماضي عن تحديد وضبط الشخص الذي ظهر بالفيديو حاملا السلاح الناري، وهو نجل عم الشاكي، وبرفقته البندقية الخرطوش التي ظهرت بالمقطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.