قال إندري ستيانس المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى القرن الإفريقي، إنّ الوضع في السودان بلغ مرحلة كارثية تمامًا، موضحًا أن المدنيين يواجهون أزمة إنسانية حادة تتفاقم يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأحداث الأخيرة في مدينة الفاشر كشفت عن جرائم مروعة راح ضحيتها آلاف الأشخاص.

وأضاف أنَّ مرتكبي هذه الانتهاكات لا يواجهون أي محاسبة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح ستيانس أنَّ معاناة المدنيين تتضاعف بسبب العجز عن إيصال المساعدات الإنسانية بالوتيرة المطلوبة، لافتًا إلى أن مجموعات مسلحة تمنع وصول الإغاثة في مناطق عدة.

وأشار إلى أنَّ الوضع في دارفور وكردفان أكثر تعقيدًا، حيث توجد مناطق كاملة غير قابلة للوصول، ما يجعل الأزمة الإنسانية أكثر عمقاً وخطورة.

ولفت المبعوث النرويجي إلى أن هذا المشهد المأساوي يتطلب تحركًا عاجلًا لإطلاق عملية سياسية جديدة، مؤكدًا ضرورة البدء بهذه العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال إنّ محاولات سابقة - مثل اجتماع القاهرة العام الماضي - عكست إمكانية إحراز تقدم ولو محدود، لكن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل جهود أكبر لدعم مسار سياسي حقيقي.

