قطر توجه رسالة ثالثة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية

وجهت قطر، رسالة متطابقة ثالثة إلى كل من أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، قائلة إنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحًة في هذا الصدد أن "وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026 أنه حتى تاريخه، تم رصد إجمالي 3 صواريخ كروز و101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين SU24. كما تم التصدي بنجاح لإجمالي 3 صواريخ كروز و98 صاروخًا باليستيًا و24 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين SU24، بحسب وكالة الخارجية القطرية.

وأضافت أن وزارة الدفاع بدولة قطر شددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وتابعت الرسالة: «سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على إطلاع على المستجدات».

وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددًا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.