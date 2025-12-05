فيفا يمنح ترامب جائزة السلام

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة فيفا للسلام، لدونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش قرعة بطولة كأس العالم 2026.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديم جائزة للسلام، ليصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هو أول من يُتوج بها.

وقام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسليم ترامب جائزة السلام، وذلك قبل بدء مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، الجارية في مجمع جون إف كينيدي، في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن.

وأوضح جياني إنفانتينو خلال كلمته لتقديم الجائزة لترامب، قائلًا: "استقر فيفا على تقديم هذه الجائزة سنويًا، لشخص يلتزم دائمًا بالتقدم نحو السلام، ولذلك قرر فيفا تقديم نسخة 2025 إلى دونالد ترامب، اعترافًا بمجهوداته الاستثنائية في هذا الملف".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو القادمين، بمشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة.