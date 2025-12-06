سويسرا تعلن استعدادها لمزيد من التنازلات لتعزيز اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

أبدت سويسرا استعدادها لتقديم تنازلات إضافية بشأن الواردات من الولايات المتحدة إذا تمكنت في المقابل من الحصول على خفض أكبر في الرسوم الجمركية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن جهودها لاستكمال اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وتضمنت مسودة تفويض لفريق التفاوض، نُشرت اليوم الجمعة، إشارة من الحكومة إلى إمكانية خفض بعض الرسوم الجمركية القليلة المفروضة حالياً على المنتجات الأمريكية، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف المحادثات إلى تثبيت الاتفاق الأولي الذي أُعلن عنه في نوفمبر، والرامي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية، إن التفويض يمنح فريق التفاوض مرونة لتقديم تنازلات إضافية إذا أبدت الولايات المتحدة استعداداً لخفض أكبر في الرسوم الجمركية.

وستتوقف النتيجة النهائية على مسار المفاوضات.

وأوضحت الحكومة في بيان: "يجب أن تكون أي تنازلات إضافية من جانب سويسرا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية متوافقة مع السياسة الزراعية السويسرية."