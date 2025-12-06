رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي يغرق في الفساد وفضائح تهز مؤسساته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي "تعجّان بالفضائح"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يغرق في الفساد".

يأتي ذلك في منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن فضائح الفساد داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار أوربان، إلى أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي "تهزّهما الفضائح"، لكن بروكسل لا تزال تدافع عن "تفوقها الأخلاقي".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي يغرق في الفساد. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين الفساد في أوكرانيا، ولكن تتكرر نفس القصة، بروكسل وكييف تحميان بعضهما البعض بدلاً من مواجهة الحقيقة".

وفي 2 ديسمبر الجاري، أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي عن تفتيش مباني الكلية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي واعتقال 3 أشخاص، وذلك في إطار تحقيق فساد يتعلق بمناقصة برنامج تدريبي للدبلوماسيين الشباب ممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مصادر مقربة من التحقيق للأناضول، أن المعتقلين بينهم الممثلة السامية السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي تعمل حاليا رئيسة للكلية الأوروبية، والأمين العام السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو.

وأُفرج عن موغيريني، والشخصين الآخرين، بعد إبلاغهم رسميا بالتهم الموجهة إليهم.