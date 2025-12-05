 تحديد طرفي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 9:24 م القاهرة
تحديد طرفي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

الشروق
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 9:15 م

تحدد طرفا المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام البطولة في شهري يونيو ويوليو من العام المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وسيتقابل منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا الشهير في 11 يونيه وستكون هذه هي المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة التي تضم أيضا جنوب أفريقيا، بينما تجرى حاليا مراسم القرعة.

ويكرر المنتخبان المواجهة الافتتاحية لمونديال 2010 والذي استضافته جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، وفي تلك المباراة تعادلا بنتيجة 2-2


