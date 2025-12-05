مصطفى بكري: من المؤكد تشكيل حكومة جديدة مع بداية مجلس النواب المقبل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّه من المؤكد أنه ستكون هناك حكومة جديدة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد في شهر يناير المقبل.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه من المأمول أن تكون الحكومة الجديدة بمواصفات تراعي الشعب.

وتابع: «عاوزين ناس تشتغل من 8 صباحًا لـ12 مساءً زي ما بنشوف بعض الأمثلة.. فيه ناس بتشتغل ليل نهار لكن فيه ناس لا يعنيها الموضوع».

واستكمل: «محتاجين وزراء عندهم حِمية قلب الرئيس السيسي.. محتاجين رئيس حكومة تكون لديه قدرة على أن يحتوي الأمور وينفذ المشاريع».

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهودًا كبيرة ومن الممكن أن يتم نقله إلى موقع آخر، لكن التغيير هو سنة الحياة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة لمرحلة جديدة بأجندة جديدة، تضع مصلحة الشعب في المقدمة.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن الدولة ستجني في الفترة المقبلة ثمار الوضع الاقتصادي، معقبا: «نحن نستعجل ثمرات الوضع الاقتصادي من أجل الناس الغلابة ومن الطبقة المتوسطة».