الأحد 7 ديسمبر 2025 1:46 ص
روجينا تبدأ تصوير مسلسل حد أقصى استعدادا لرمضان 2026

روجينا
روجينا
منة عصام
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:59 م

بدأت الفنانة روجينا مساء اليوم تصوير مسلسل "حد أقصى" استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أسعد يوم في حياتي.. الحمد والشكر لله".

ويعد هذا المسلسل أول تعاون إخراجي بين روجينا وابنتها مايا أشرف زكي، كما أنه التجربة الإخراجية الأولى لابنتها، والمسلسل من تأليف هشام هلال.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعى صباح تنتمي إلى أسرة متوسطة، وتعمل في مجال التسويق العقاري، وتتزوج من شاب، ثم تتبدل حياتها تمامًا بسببه بعد تورطها في قضية غسيل أموال ضخمة.

وكان آخر أعمال روجينا الدرامية مسلسل "حسبة عمري" الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركها بطولته عمرو عبد الجليل.

