«الإلقاء من الحافلة وتلويح بالرحيل» صلاح يصرخ في وجه سلوت وإدارة ليفربول برسائل ساخنة

عبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن غضبه الشديد من وضعه الحالي في الفريق بعد قرار المدرب الهولندي، آرني سلوت، بوضعه على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي، وعدم الدفع به في مباراتين من أصل هذه المباريات.

صرح صلاح عبر قناة (تي في سبورت 2) "لا أقبل ما يحدث لي، ولا أفهمه، ولا أستوعبه، ولا أعرف لماذا، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، ولستُ مضطرًا للقتال يوميًا من أجل مكاني في الفريق، لأنني استحقيته، ولا أقصد أنني أهم من أي شخص آخر".

أضاف "نحن نلقي بمحمد تحت الحافلة، لأنه هو المشكلة، لا أعتقد أنني أنا المشكلة"، مشيرا "لقد كانت علاقتي جيدة بالمدرب (سلوت)، وفجأةً انقطعت علاقتنا، لا أعرف لماذا، يبدو لي أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن مستقبله، قائلا "سنرى ما سيحدث. في رأيي، سأستمتع بالمباراة القادمة أمام برايتون حتى إذا قرر المدرب عدم إشراكي".

وختم محمد صلاح "سنرى ما سيحدث، سنلعب في أنفيلد، سأودع الجماهير، للانضمام إلى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف ما سيحدث عندما أكون خارج ليفربول".