طهران: سنرد في حال شن أي هجمات جديدة على منشآت جزيرة خرج النفطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هددت إيران الولايات المتحدة بالرد في حال شن أي هجمات جديدة على منشآتها النفطية في جزيرة خرج، حسبما أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي لوكالة تسنيم للأنباء يوم الاثنين.

وقال شكارجي إن إيران ستدمر جميع منشآت النفط والغاز لأي دولة تشارك في أي هجمات محتملة.

وقصفت القوات الأمريكية نحو 90 هدفا على الجزيرة يوم السبت، التي تعد مركزية لصادرات النفط الإيراني، وفقا للقيادة الإقليمية الأمريكية المركزية (سنتكوم).

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي تدخل في حركة الشحن بمضيق هرمز سيضع حدا لتقيده السابق فيما يخص البنية التحتية النفطية الإيرانية على الجزيرة.