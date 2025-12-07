باريس سان جيرمان يمطر شباك رين بخماسية ويتشبث بمطاردة لانس على الصدارة

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه رين بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب “بارك دي برينس”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، ليواصل الفريق الباريسي ضغطه على المتصدر لانس.

وقدم سان جيرمان مباراة قوية على المستويين الهجومي والدفاعي، حيث افتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله مايولو الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عاد كفاراتسخيليا ليوقع على الهدف الثالث عند الدقيقة 67، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق باير قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين. واختتم راموس مهرجان الأهداف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2.

بهذا الانتصار العريض، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف لانس، فيما تجمد رصيد رين عند 24 نقطة في المركز السادس.