أعرب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن تقديره العميق لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذا الاستحقاق النقابي المهم ـ في إشارة إلى الجمعية العمومية لزيادة المعاشات ـ موجّهًا الشكر لكل من لبّى الدعوة وأسهم في إنجاح هذا الانعقاد.

وأضاف علام في تصريحات له اليوم أن حضور الأعضاء والتزامهم يؤكدان أن النقابة ملك لجمعيتها العمومية، وأن قرارها هو الفيصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأن الجميع رهن إرادة الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في تقرير شؤون النقابة. كما أن ما تبنّته من قرارات اليوم يعكس صوت المحامين واختياراتهم الحرة، ويعزّز مسار العمل النقابي، ويضمن احترام موقف الجمعية العمومية وصون مكانتها.

وأوضح أنه تمّ الحرص منذ اللحظة الأولى على ضمان الشفافية الكاملة والنزاهة في إدارة أعمال الجمعية العمومية، من خلال التصويت على جدول الأعمال بندًا بندًا، وبإشراف قضائي كامل، بما يكفل التعبير الحقيقي عن إرادة المحامين وصوت جمعيتهم العمومية.

كما توجّه بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة القضائية الذين أدّوا دورهم بكل التزام وانضباط، وحرصوا على إتمام عملية التصويت والفرز وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.