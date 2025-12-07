مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحةَ ما تمَّ تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام بدعوى تعرّضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر عدم وجود أيّ إضرابات داخل أيٍّ من مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع لإشراف قضائي كامل.

وأشار المصدر إلى أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة من الجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروِّجي تلك الادعاءات.