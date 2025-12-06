أزمة داخلية في جيش الاحتلال: كاتس يهاجم رئيس الأركان ويتهمه بتجاوز صلاحياته

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الأركان إيال زامير، موجها انتقادات لاذعة لطريقة تعامله مع تعيينات الضباط والتحقيقات العسكرية عقب أحداث 7 أكتوبر.

وقال كاتس في بيان رسمي مساء اليوم السبت، إنه فوجئ برئيس الأركان عندما استدعى ضباطًا وفرض عليهم عقوبات دون التشاور معه، رغم أن الوزير هو المخوّل قانونيًا بالموافقة على تعيين كبار الضباط من رتبة عقيد وما فوق.

وأضاف أن ذلك تم في خطوة وصفها بـ"بالغة الأهمية"، مؤكدًا أنه طلب من مدقق نظام الدفاع استكمال التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعيينات.

وأشار الوزير إلى أن توصيات اللجنة تضمنت ضرورة إعادة التحقيق في قضايا لم تُدرس بشكل كافٍ، ومن بينها ما يعرف بـ"جدار أريحا"، وهي خطة لحركة حماس لإسقاط فرقة غزة، والتي كشفت عنها الاستخبارات الإسرائيلية عام 2018 ولم تُعالَج بالشكل المناسب، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأكد كاتس أن خلافه مع رئيس الأركان لا يؤثر على الأداء العملياتي للجيش، موضحًا أن الجيش ينفذ مهامه وفق القرارات السياسية بقيادة رئيس الوزراء، وأن هناك تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع قيادة الجيش لضمان تنفيذ هذه القرارات.

وقال: "سأواصل القيام بذلك في المستقبل من أجل أمن إسرائيل ومصلحة الدولة".