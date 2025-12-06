منتدى الدوحة 2025: قطر تؤكد التزامها بدعم كل الدول لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي

أكد وزير الدولة لشئون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي، التزام قطر الراسخ بدعم كافة الدول لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك خلال مشاركة في جلسة حوارية ضمن منتدى الدوحة 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، إذ قال وزير الدولة لشئون الطاقة: "هذا هو التزامنا منذ عام 2017، عندما أعلنا عزمنا المضي قدما بتوسعة ضخمة في إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال التي سترفع الإنتاج من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويا داخل قطر، وستأتي 18 مليون طن إضافية من مشروع محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف: "نحن مستعدون لدعم كافة الدول في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال إذا كان ذلك مجدياً تجارياً لكلا الجانبين".

وقدم لمحة عن الجدول الزمني المتوقع لبدء إنتاج الكميات الجديدة، وقال: "نأمل أن يبدأ تشغيل أول خطوط الإنتاج في قطر بحلول الربع الثالث من العام المقبل، أما في الولايات المتحدة، فقد بدأنا تشغيل أول خطوط الإنتاج في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، والذي من المأمول أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، ثم يليه الخطّان الآخران في الولايات المتحدة تباعاً".

وأضاف: "يبلغ الإنتاج العالمي حالياً حوالي 400 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وستكون هناك حاجة لما بين 600 و700 مليون طن بحلول عام 2035، وهذا يعني زيادة قدرها من 200 إلى 300 مليون طن مدفوعة بشكل كبير بالنمو في آسيا، وكذلك في بقية أنحاء العالم، وهناك أيضا عامل لم نكن نتوقعه، سواء في عام 2017 أو حتى قبل بضع سنوات، وهو الذكاء الاصطناعي".

وفي معرض حديثه، عن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، قال وزير الدولة لشئون الطاقة: "تختلف احتياجات الذكاء الاصطناعي تماماً عن الاحتياجات المنزلية العادية، فهو أشبه بمصنع يحتاج إلى طاقة على مدار الساعة، ويتطلب أحمال طاقة كالتي تحتاجها أي دولة، هذا نمو مستمر على مدار الساعة على عكس المنازل التي تتغير أنماط استهلاكها بين النهار والليل".

وفي إجابة حول سؤال عن أسعار النفط، أوضح أن العالم يحتاج إلى أسعار مرتفعة بما يكفي لتوليد إيرادات تدعم جهود الاستثمار في المستقبل، ولكنها منخفضة بما يكفي لتكون في متناول المستهلك.

وأضاف: "أعتقد أن النطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل يمكن أن يكون سعراً عادلاً لضمان كليهما".