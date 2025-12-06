مستشار رئيس فلسطين: محاولة اختزال المقاومة في حماس تقزيم لشعبنا ونضاله

قال محمود الهباش، مستشار رئيس فلسطين، إن القضية الفلسطينية عمرها أكثر من 100 عام، في حين أن عمر حركة حماس 35 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء السبت، أن حماس لم تمارس العمل العسكري الفعلي إلا منذ عام 1990.

وتابع: «قبل ذلك كان من يمارس المقاومة والعمل المسلح والنضال الوطني هي منظمة التحرير الفلسطينية».

وأشار إلى أن محاولة اختزال المقاومة والنضال الوطني الفلسطيني في حالة متأخرة زمنيًا مثل حركة حماس أو غيرها يمثل تقزيمًا للمقاومة الفلسطينية وللشعب والنضال الفلسطيني.

ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، بإجماع العرب والمسلمين والعالم والشعب الفلسطيني، هي التي تمثل الشعب كله والممثل الشرعي له، موضحًا أن من يريد خدمة القضية الفلسطينية عليه ألا يعمل على تمزيق الجسد الفلسطيني بين فصائل ومنظمات يرتبط كثير منها بأجندات غير فلسطينية.

وشدد على أن هذه الفصائل هي التي جرت ويلات متتالية للشعب الفلسطيني وألحقت به نكبات متتالية من حين لآخر.

وكرر أن من يريد خدمة القضية الفلسطينية عليه أن ينضوي تحت لواء الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

ونوه بأن منظمة التحرير مارست العمل السياسي والمقاومة المسلحة، وهي تستطيع أن تزاوج بين كل أشكال وأدوات النضال الوطني الفلسطيني.