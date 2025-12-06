إندونيسيا تسرع وتيرة إعادة الإعمار بعد فيضانات آتشيه

بدأت وزارة الإسكان الإندونيسية، في التسريع من وتيرة إعادة إعمار المنشآت العامة والمنازل التي أحدثت بها الفيضانات الجارفة أضرارا في آتشيه، حيث تهدف إلى ضمان خطوات إعادة التأهيل دون تأخير بمجرد انتهاء جهود الاستجابة الطارئة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال عمران، المدير العام للإسكان الريفي في وزارة الإسكان في بيان اليوم السبت: "لا يهدف هذا التسريع إلى تخطي مرحلة الطوارئ، لكن إلى السير بالتوازي بحيث لا تكون هناك فجوة عندما تبدأ عملية إعادة التأهيل والإعمار".

وتحركت الوزارة، بسرعة عقب الفيضانات الكبيرة التي ضربت آتشيه. وعقد وزير الإسكان، ماروارار سيريت، اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث.

وأكد ماروارار، ضرورة بدء جهود إعادة التأهيل وإعادة الإعمار خلال فترة الطوارئ لتمكين المناطق المتضررة من التعافي بأسرع وقت ممكن.