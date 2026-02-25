تستضيف البعثة الأوروبية البحرية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا "إيريني"، اليوم وغداً، النسخة الأولى من اجتماع قادة العمليات البحرية الأوروبية، وذلك في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.



- أهداف الاجتماع

وبحسب بيان صادر عن عملية إيريني، يتمثل هدف الاجتماع في تعزيز التنسيق العملياتي بين القوات البحرية الأوروبية، بما في ذلك عملية "إيريني" التي تتخذ من روما مقر لها ويقودها الأدميرال ماركو كاسابيري، وعملية "أتالانتا" بقيادة الأدميرال إيناسيو فيلانويفا ومقرها روتا في إسبانيا، وعملية "أسبيدس" بقيادة الأدميرال فاسيليوس جريباريس ومقرها لاريسا في اليونان.

وأشار البيان إلى أن منطقة البحر المتوسط تعد مركزاً تاريخياً للتجارة والحضارات، لكنها تواجه اليوم سلسلة من الأزمات والصراعات التي تهدد استقرارها، ما يجعل الحاجة إلى رؤية أمنية شاملة وموحدة أكثر إلحاحاً.

كما ينعكس انتشار عدم الاستقرار البحري وتصرفات الجهات غير الحكومية واستخدام السفن مزدوجة الغرض ونقص تبادل المعلومات، على جميع العمليات البحرية الأوروبية، ما يتطلب زيادة التنسيق بين العمليات البحرية، بحسب البيان.

- ضرورة تعزيز الأمن البحري

وقال الأدميرال ماركو كاسابيري إن اللقاء يمثل فرصة فريدة لتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة المقترحات التشغيلية، مع التركيز على تعزيز الأمن البحري وحماية المواطنين والبحار والمصالح المشتركة.

واعتبر أن أي جهود مشتركة بين العمليات تساهم في حماية مستقبل البحار وضمان الأمن الجماعي.

من جهته، قال الأدميرال إيناسيو فيلانويفا إن عملية "أتالانتا" مستمرة في دعم صناعة النقل البحري وحماية طرق الملاحة في منطقة عملها، وأن الاجتماع يشكل فرصة لتعزيز التآزر بين العمليات البحرية الأوروبية وتحقيق الأهداف المشتركة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

- الالتزام بمبادئ السلام في البحار المفتوحة

بدوره، اعتبر الأدميرال فاسيليوس جريباريس أن العمليات البحرية الأوروبية ليست مجرد استجابة مؤقتة للأزمات، بل تعكس قدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن البحري واستقراره، مؤكداً أن وجودها يمثل التزاماً طويل الأمد بمبادئ الحرية والسلام والاستقرار في البحار المفتوحة.

ويشمل الاجتماع يومين من المناقشات المكثفة والجلسات المتخصصة، حيث تم تخصيص الجلسة الأولى لتحليل أسطول الظل الروسي وتأثيره على البنية التحتية البحرية الحيوية، بما في ذلك الكابلات البحرية ومشروعات الطاقة.

فيما تتضمن الجلسة الثانية مناقشات حول البيئة البحرية خارج الاتحاد الأوروبي، ودراسة التحديات والفرص والمخاطر الاستراتيجية والتهديدات الهجينة.

فيما تناقش الجلسة الثالثة آليات الدعم المتبادل والتشغيل المشترك بين العمليات الثلاث، بما يشمل التدريب والممارسات المثلى والبروتوكولات المشتركة.

كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز قدرة العمل المشترك بين القوات البحرية الأوروبية وتحسين تبادل المعلومات، واستغلال الفرص لتعزيز أداء العمليات البحرية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

ويتماشى الاجتماع مع قواعد تشاتام هاوس لضمان سرية المناقشات، مع تقديم توصيات تشغيلية في نهاية كل جلسة لتفعيل التعاون بين فرق العمل مباشرة.