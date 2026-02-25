المغرب: عودة متضرري الفيضانات إلى منازلهم في 4 أقاليم

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، عودة جميع المتضررين من الفيضانات إلى منازلهم بإقليمي القنيطرة (غرب) وسيدي قاسم (شمال)، بعد التأكد من توفر شروط السلامة.

وجاء ذلك في بيان لمحافظتي إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وذلك عقب إعلان سابق بعودة سكان مدينة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش، وسكان إقليم سيدي سليمان، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد الفيضانات التي شهدتها 4 أقاليم بين 28 يناير و14 فبراير، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وقال البيان إن السلطات المحلية بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم أعلنت الانتهاء من مراحل إعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم جراء التقلبات المناخية الأخيرة، بعد التأكد من توفر شروط السلامة.

وأشادت السلطات بـ"المسئولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة المناطق المعنية".

وأشار البيان إلى استمرار تقديم الدعم إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.

وفي 17 فبراير الجاري، بدأت السلطات المغربية صرف مساعدات مالية بقيمة 6 آلاف درهم (نحو 600 دولار) لكل عائلة متضررة من الفيضانات التي اجتاحت 4 أقاليم.

كما خصصت رئاسة الحكومة تعويضات بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المنازل المنهارة جراء الفيضانات، إضافة إلى 6 آلاف درهم لكل عائلة متضررة.