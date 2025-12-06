قالت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان نازك أبو زيد، إن الأوضاع الإنسانية في البلاد وصلت إلى مستويات كارثية في عدة ولايات، خاصة مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجاعة أصبحت واقعًا في أجزاء كبيرة من البلاد، لافتة إلى أن ولايتي دارفور وكردفان تواجهان الوضع الأخطر حاليًا.

وأوضحت أبو زيد أن هناك بؤرتين بلغتا مرحلة المجاعة الكاملة هما: مدينة الفاشر في شمال دارفور، ومدينة كادوغلي في جنوب كردفان، في حين لا تتوفر معلومات كافية حول الوضع داخل مدينة الدلنج المحاصرة من قوات الدعم السريع، لكنها مرشحة أيضًا لأن تشهد مجاعة.

وأشارت إلى أنّ هناك نحو 20 بؤرة إضافية في دارفور وكردفان تعاني من نقص حاد في الغذاء نتيجة نزوح المدنيين من الفاشر ومن مناطق أخرى مثل منبَرّة وبارا وأجزاء متعددة من كردفان، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المناطق التي استقبلت آلاف النازحين.

وأكدت أن الاستجابة الإنسانية ما زالت أقل بكثير من مستوى الكارثة، رغم جهود المنظمات المحلية والدولية ولجان الطوارئ.

وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية أكبر بكثير مما يُقدم على الأرض، معتبرة أن المجتمع الدولي كان من المفترض أن يتحرك بمستوى أعلى بكثير خاصة في ظل تدهور الوضع المعيشي وانعدام الأمن الغذائي.

ونوهت إلى أن الأحوال الأمنية المتدهورة تُعد العائق الأكبر أمام وصول المساعدات، إذ أصبحت القوافل الأممية مستهدفة من طرفي القتال.

وكشفت أن المجتمع الإنساني فقد منذ بداية الحرب 128 موظفًا وعاملاً تابعين للمنظمات العالمية، بالإضافة إلى تكرار حوادث نهب الشاحنات وحرق المواد الإغاثية ومصادرتها.

وختمت مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يهدد بمزيد من الوفيات والانهيار الكامل للخدمات الصحية في المناطق المنكوبة.