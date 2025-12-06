أحمد سعد يحيي ليلة رأس السنة في الشارقة على مسرح المجاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة مسرح المجاز في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة عن إحياء المطرب أحمد سعد لحفل رأس السنة، بالتعاون مع المطرب الأردني الشاب سيلاوي.

ومن المقرر أن يحيي سعد الحفل الغنائي يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأعلن أحمد سعد عن الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، قائلاً: «هنحتفل مع بعض بالسنة الجديدة في حفلة مسرح المجاز بالشارقة يوم 31 ديسمبر».

وتم تحديد أسعار تذاكر الحفل لتبدأ من 240 درهمًا إماراتيًا.

وفي سياق آخر، يبدأ أحمد سعد مع محكمي برنامج The Voice مرحلة جديدة من البرنامج، وتشمل تصفيات المشتركين بعد الانتهاء من مرحلة «الصوت وبس»، بالتعاون مع منافسيه المطرب اللبناني ناصيف زيتون والمطربة العراقية رحمة رياض.