السبت 6 ديسمبر 2025 9:52 م
بعد غياب 6 سنوات.. إليسا تحيي احتفالات رأس السنة في تونس

منة عصام
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:47 م

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن إحيائها حفلًا غنائيًا في مدينة قبة رادس بتونس يوم 28 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "مر وقت طويل يا تونس.. أنتظر بفارغ الصبر تواجدي هناك يوم 28 ديسمبر".

ويمثل هذا الحفل عودة إليسا لإحياء الحفلات الغنائية في تونس بعد غياب دام 6 سنوات، حيث أحيت آخر حفلي لها هناك عام 2019؛ الأول في يوليو ضمن فعاليات مهرجان قفصة الدولي، والثاني في أغسطس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

وتم تحديد أسعار تذاكر حفل قبة رادس، والتي تبدأ من 98 دينارًا تونسيًا، مرورًا بـ 118 و190 دينارًا، وصولًا إلى 350 دينارًا للفئة الأعلى.

