نقيب أطباء الأسنان ينفي شائعة عمل طبيبة في الرقص ليلا: اسمها غير مقيد بالنقابة

نفى الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور فتاة ترقص في مناسبة خاصة، مع الزعم بأنها طبيبة أسنان تعمل نهارًا وترقص ليلًا، موضحا أن انتسابها للنقابة مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات رسمية.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن النقابة بحثت في سجلاتها بعد انتشار الموضوع قبل نحو 8 أشهر، مؤكدًا عدم وجود الاسم المتداول على الإطلاق، ومرجّحًا أن يكون الاسم المنتشر اسمًا فنيًا غير حقيقي. وقال: «لم نجد أي قيد بهذا الاسم، ولم يصلنا أي بلاغ أو شكوى رسمية حول هذا الموضوع، كلها شائعات، ولا ينبغي الرد عليها».

وأوضح نقيب أطباء الأسنان أن النقابة لديها آليات واضحة لمحاسبة أي عضو في حال ارتكابه مخالفة مهنية، مضيفًا: «إذا ثبت أن شخصًا ما مقيد بالنقابة وارتكب فعلًا يخالف آداب المهنة، فهناك لجنة شكاوى وتحقيقات ولائحة لأخلاقيات المهنة، ويتم تحويل الأمر إلى لجنة القيم لتقدير وجود المخالفة من عدمه».

وشدد على أن النقابة لا تمنع أعضائها من التسجيل في نقابات أخرى، قائلاً: «إحنا مش زي نقابة المحامين، ممكن يكون هناك عضو في نقابة أطباء الأسنان ونقابة أخرى في الوقت نفسه، ولدينا بالفعل أعضاء يعملون بالتمثيل».

وكان فيديو لفتاة ترقص في مناسبة خاصة لصديقتها قد انتشر مؤخرًا، ولاقت رقصة الفتاة استحسان عدد من المتابعين، إلا أن آخرين زعموا أنها تعمل راقصة، قبل أن تتوسع الشائعات لتدّعي أنها طبيبة أسنان تعمل نهارًا وتمارس الرقص ليلًا، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.