 هيئة موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الملاحة - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 9:53 م القاهرة
هيئة موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الملاحة

رضا الحصري
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:44 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 9:44 م

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وبلغ ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب حالة البحر.

وأدى ذلك إلى توقف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة.

وأصدر اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومتابعة الخرائط المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

